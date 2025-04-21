Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirip ameliyat olan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in babası için yayınladığı destek mesajları sosyal medyada eleştirilmeye başlandı.

Sırrı Süreyya Önder'in kızı hakkında atılan twitlere, yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayarak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Ceren Önder Kandemir yaptığı açıklamada;

Herkese merhaba, ilk günden beri sevenlerine haber iletmek, iyi dilek ve dua istemek için buradayım. Burasının zor bir yer olduğunu bilerek buradayım. Kötü yorumlara sinirlenmemeye yemin ederek başlamıştım paylaşmaya ama elimde değil sinirleniyorum. Hatta üzülüyorum. Destek ve dayanışma için başka bir mecram yok benim, yani buradan size haber vermeye inşallah sonunda güzel haber vermeye inanmaya devam edeceğim.

Nefret kusan 2 mesajın yanında milyonlarca dilek görüyorum bir anlığına iyi hissediyorum. Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim, kim olduklarına hiç bakmadım çünkü bana sorarsanız albay veya polis olabilmiş biri bir insana baban ölsün demezdi. yine de kırıp incittiysem özür dilerim.

Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın, ben babam kadar metanetli biri degilim ve onun gibi sakin kalabilmem cok zor. babam uyanınca oturur saatlerce tartışırsınız. Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım. Bir hastasını bekleyen, kayıp yaşayan, kardeşsiz kalan herkesin kardeşi olmaya da hazırım. Saygılarımla, Ceren." ifadelerine yer verdi.

Hakkında yapılan linç paylaşımlarına cevap veren Önder'e tepkiler giderek artmaya devam ediyor.