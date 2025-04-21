Olay, dün Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı'na eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA