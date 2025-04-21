Ankara'nın Beypazarı ilçesinde edebiyat ve kitapseverlerin hoşuna gidecek 3Kitap ve Kültür Günleri yarın başlıyor. Etkinlik Suluhan, Halkevi ve Mustafa Cangara Kültür ve Kongre Merkezi'nde farklı zamanlarda gerçekleşecek olup, 22-29 Nisan arasında ziyaretçiye açık olacak.

"Kültürün tadını doyasıya çıkaracağız"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın ifadeleri şöyle: "Kitap kokusu, sohbetin en güzel hâli, çocuklarımızın sevinci ve kültürle dolu bir hafta. Beypazarı 3. Kitap ve Kültür Günleri 22 Nisan’da başlıyor. Bu yıl yine Suluhan başta olmak üzere farklı noktalarda yazarlarla buluşacak, kitaplarımızı imzalatacak, çocuklarımızla birlikte atölyelere katılacak, edebiyatın ve kültürün tadını doyasıya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.