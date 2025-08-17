Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Ali Furkan Bozkurt (25) yaşamını yitirdi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolunun 5’inci kilometresinde, yol yapım çalışmasının bulunduğu bölgede gerçekleşti. Henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ali Furkan Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bozkurt’un cenazesi hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.