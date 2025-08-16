Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında, Etimesgut Belediyesi Mesleki Gelişim ve Eğitim Merkezi (ETİMGEM) atölyelerinde çocuklar ve eğitmenler bir araya gelerek el emeği bileklikler ve takılar yaptı. Bu keyifli etkinlikte hem üretim sürecine katılım sağlandı hem de çocuklar için unutulmaz bir gün yaşandı.

ETİMGEM atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitmenler çocuklara takı yapımının aşamalarını tek tek gösterdi. Renkli boncuklar, ipler ve farklı aksesuarlarla üretilen bileklikler ve takılar, tamamen çocukların hayal gücü ve el becerisiyle şekillendi. Ortaya çıkan ürünler, hem çocuklara hem de eğitmenlere gurur ve mutluluk verdi.

Etkinlik boyunca atölye ortamında neşeli anlar yaşandı, sevgi ve paylaşma duygusu pekişti. Çocukların kendi elleriyle ürettikleri takıları birbirlerine hediye etmeleri ise günün en anlamlı anlarından biri oldu. Etimesgut Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal projelerin hem üretim kültürünü yaşattığını hem de çocukların el becerilerini geliştirdiğini belirterek çalışmaların süreceğini ifade etti.