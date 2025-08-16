Temmuz ayı içinde başlayan orman yangınları, Ağustos ayının ortasına gelmemize rağmen devam ediyor. Ülke genelinde çıkan orman yangınları yürek yakmaya devam ediyor. Ekipler var güçleriyle alevleri kontrol altına almak için çabalıyor.

Türkiye’nin 5 ayrı ilinde orman yangınları sürerken yangın söndürme ekipleri alevlerle boğuşuyor. İzmir'in Urla ilçesinde, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde yangınlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

GECE 01’DE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Urla ilçesinde başlayan orman yangını, saat 01.00 sıralarında Kadıovacık Mahallesi'nde çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

KARAMÜRSEL’DE EVLER KÜL OLDU

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını ise hızla büyürken yerleşim yerlerine ulaştı. Alevler birçok evi küle döndürürken 3 mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarılırken “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, cumartesi günü saat 02.00 itibariyle söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

EKİPLER BÜYÜK ÇABA HARCIYOR

Karaman ve Afyonkarahisar’da çıkan yangınlara da müdahaleler sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Karaman'ın Ermenek ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki yangının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. 'Yeşil vatanımızı' korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri ifade edildi.