Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, görüşmenin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü, bunun yaklaşık bir saatinin ikili görüşmeye ayrıldığını belirtti. Zelenskiy, “Ukrayna, barışa ulaşmak için azami gayretle çalışmaya hazırdır. Başkan Trump, Rusya lideriyle gerçekleştirdiği görüşme ve ele alınan başlıca konular hakkında bilgi verdi. Amerika’nın gücünün mevcut durumun gelişimi üzerinde etkili olması önemlidir” dedi.

Trump’ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılması yönündeki önerisini desteklediklerini vurgulayan Zelenskiy, “Kilit meseleler liderler düzeyinde görüşülebilir. Üçlü format bu açıdan uygundur” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, pazartesi günü Washington’da Trump ile bir araya geleceğini belirterek, “Savaşı ve sivillerin öldürülmesini sona erdirme konusunda tüm detayları görüşeceğiz. Bu davet için minnettarım” dedi.

Sürece Avrupalıların da dahil edilmesinin önemine vurgu yapan Zelenskiy, “Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için Avrupalıların her aşamada yer alması gereklidir. Ayrıca ABD tarafından Ukrayna’nın güvenliğini garanti altına alma konusunda olumlu sinyaller aldık” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, tüm ortaklarla koordinasyonun devam ettiğini belirterek destek veren ülkelere teşekkür etti.