Keçiören’de yaşayan gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda toplumsal fayda odaklı, çözüm üreten teknoloji liderleri haline gelmelerini sağlamak için yürütülen programa 14-18 yaş arası 20 lise öğrencisi katıldı. 11-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde gençler, kapsamlı bir eğitim programından geçti. Eğitimin başlangıcında, “Yapay Zekayı Anlamak” modülüyle yapay zekanın tarihçesi, makine öğrenmesi ve günlük hayattaki uygulamaları ele alındı. Ardından “Yapay Zeka ve Etik” oturumunda veri yanlılığı, dijital etik ve veri güvenliği konuları işlendi. Eğitimlerde, problem çözme ve yaratıcı fikir geliştirme tekniklerine odaklanan atölye çalışmaları yapıldı. SCAMPER yöntemiyle proje fikirleri geliştirildi ve liderlik becerileri eğitimi verildi. Pratik odaklı AI atölyelerinde gençler yapay zeka araçlarıyla proje geliştirdi ve sunum hazırlıkları yaptı. Öte yandan öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak yapay zekanın toplumsal fayda için kullanım alanlarını tartışıp, ortak proje fikirleri geliştirme fırsatı buldu.

Uzman eğitmen kadrosu

Koordinatörlüğünü 2023 TOYP Dünya Birincisi Dr. Selçuk Yusuf Arslan’ın üstlendiği yapay zeka eğitimlerinin kadrosunda, sektör profesyonelleri Buğra Çakır, Mona Altundemir, Atalay Deveci ve Hilal Baktaş yer aldı. Projeye ayrıca İYEDER, SERÇEV, UÇİM, ANSEDER, TURÇEV gibi sivil toplum kuruluşları da katkı sundu. Etkinlik; Keçiören Belediyesi, JCI Ankara, Başkent Gençlik Meclisi, HB Academy iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitim sonrası destek

Katılımcılar, üç modüllük yapay zeka eğitiminin yanı sıra altı haftalık mentorluk desteği alacak. Ayrıca Ideathon 2025’te yapay zeka temelli toplumsal çözümler geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Projelerini GLZ 2025 Zirvesi’nde sunabilecekler ve JCI Ankara Junior Club üyeliğiyle liderlik yolculuklarını sürdürebilecekler.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı

AI4Youth Projesi, gençlere yapay zeka temellerinden veri güvenliğine, problem çözme tekniklerinden ekip çalışmasına kadar geniş bir yetkinlik yelpazesi kazandırıyor. Ayrıca, dezavantajlı gençlere teknoloji eğitimine erişim imkânı sunarak kamu–STK iş birliğinin güçlü örneğini ortaya koyuyor. Program, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu içeriği sayesinde toplumsal kalkınmaya katkı sağlarken, genç kadınların STEM alanlarına katılımını da teşvik ediyor.

Keçiören Belediyesi ve proje ortakları, AI4Youth ile Keçiörenli gençleri dijital çağın gereklerine uygun, bilinçli, üretken ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.