Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Mamaklıların yanında olmaya devam ediyor. Taziye ve cenaze hizmetlerinden yemek yardımına, ibadethane temizliğinden sosyal desteklere kadar pek çok alanda hizmet veren Mamak Belediyesi 2025 yılında belediye kaynaklarının etkin kullanımıyla daha çok kişiye daha çok yardımda bulundu.

Mamak Belediyesi, aşevi hizmetleri kapsamında 2025 yılında yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yemek dağıtımında 177 bini aşkın porsiyonu aştı.

Belediye, yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle evlerinde ziyaret edilerek durumlarını raporluyor. Sosyal inceleme ekipleri, yemek yapamayacak kadar yaşlı olan ya da maddi durumu yetersiz vatandaşları belirleyerek her gün üç çeşit sıcak yemeği evlerine teslim ediyor.

İftar Sofraları Belediyenin Öz Kaynaklarıyla Kuruldu

Mamak Belediyesi’ne ait aşevi, yalnızca sosyal yardım alan vatandaşlar için değil, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların yemekleri ve Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarında dağıtılan yemekler için de üretim yapıyor.

2025 Ramazan ayında iftar çadırlarında verilen yemekler, bir önceki yıla kıyasla 8 kat daha düşük maliyetlehazırlanarak daha fazla vatandaşa ulaştırıldı. Bu sayede hem binlerce kişinin iftar sofrası kurulmuş oldu hem de belediye bütçesinde önemli bir tasarruf sağlandı.

Mamak Belediyesi, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla her gün üç öğün yemek hizmeti veriyor. Kahvaltı, öğle ve ikindi menülerinin tamamı, belediyeye ait aşevinde hijyenik koşullarda özenle hazırlanarak çocuklara ulaştırılıyor.

Mamak’ta 6 Ayda 1.127 Taziye Çadırı Kuruldu

Mamak Belediyesi, 2025 yılı boyunca ilçe sakinlerinin acı günlerinde yanlarında olarak taziye hizmetlerini eksiksiz sürdürdü. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının yas süreçlerini daha rahat geçirebilmeleri için tüm ihtiyaçlar belediye ekipleri tarafından karşılandı.

Yılın ilk altı ayında toplam 1.127 taziye çadırı kuran belediye, cenaze sahiplerine masa ve sandalye temininden, misafirlerin ağırlanmasına kadar her aşamada destek oldu. Taziye evlerine, içinde çay, şeker, peçete, kolonya ve bardak bulunan özel taziye paketleri ulaştırıldı.

Mobil İkram Aracıyla Çay ve Çorba İkramı

Mamak Belediyesi kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere, soğuk kış günlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde sıcak çay ve çorba ikram etti. Ayrıca belediyenin mobil ikram aracı, yıl boyunca düzenlenen konser, seminer ve benzeri etkinliklerde de hazır bulunarak katılımcılara ikramda bulundu.