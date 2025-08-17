Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan, 45 saniye süren ve 7,4 büyüklüğünde kayıtlara geçen depremde resmi verilere göre 18 binden fazla insan yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı, yüzbinlerce vatandaş evsiz kaldı.



Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli illerde anma programları düzenlenirken, uzmanlar olası İstanbul ve Marmara depremine dikkat çekerek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.



Acıların hala taze olduğunu belirten depremzedeler ise kaybettikleri yakınlarının hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

Muhabir: Melisa Sapaz