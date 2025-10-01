BMM yeni yasama dönemine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuştur başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Meclisin yeni yasama döneminde önemli işler başaracaklarını belirterek "Son günlerde meşruiyetini tartışmaları yapılıyor Gerçek meşruiyetini TBMM'sidir. Gerisi boştur " diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI KÜRSÜDE!
Meclis Baskani Numan Kurtulmuş. Meclis'e hitap etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti.
Cumhurbaşkanı konuşurken, CHP Milletvekilleri Meclis kulesinde beklediler.
Muhabir: Haber Merkezi