Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan Mahmut Sevin yola, Ömer Faruk Nas ise refüje savruldu. Motosiklet, Sevin ve Nas'ın savruldukları noktadan sürüklenerek yaklaşık 90 metre uzaklıkta durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)