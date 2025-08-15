Etimesgut Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Gültekin Bayındır ve Ebru Keyvan ile Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Abdullah Erkan ve birim müdürleri katılım sağladı.

17 Ağustos Marmara Depremi, yalnızca binlerce canımızı yitirdiğimiz büyük bir felaket olarak değil,aynı zamanda ülkemizin afet gerçeğini en acı şekilde hatırlatan, hazırlıklı olmanın hayati önemini ortaya koyan bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Aradan geçen 26 yılda deprem, ülkemiz için değişmeyen bir gerçek olarak varlığını sürdürürken, afetlere karşı bilinçli ve planlı hareket etmek elzem hale gelmiştir.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise belediye personeline yönelik kapsamlı bir deprem farkındalık eğitimi verildi. Etimesgut Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, olası bir deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, bina içi ve bina dışı güvenli alanların belirlenmesi, deprem sırasında doğru pozisyon alma teknikleri, acil durum çantası hazırlama yöntemleri, tahliye planlaması ve ilk yardımın önemi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, kriz yönetimi ve afet sonrasında toplumsal iletişimin sağlanması gibi konular da eğitim kapsamında konuşuldu.