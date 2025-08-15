AK Parti’li eski Ağrı Belediye Başkanı ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Savcı Sayan, siyasette dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) önemli bir belediye başkanının AK Parti saflarına katılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "CHP'den önemli bir belediye başkanının AK Parti'ye katılması an meselesi." dedi

Sayan, söz konusu ismin kim olduğuna dair detay vermezken, gelişmenin hem yerel hem de genel siyasette önemli yankılar uyandıracağına dikkat çekti. AK Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kulislerde olası geçişin hangi şehirden olabileceğine dair çeşitli iddialar dolaşıyor. CHP’den ise Sayan’ın açıklamalarına ilişkin bir yanıt verilmiş değil.