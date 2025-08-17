İstanbul Kartal’da meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kişinin genç oyuncu İbrahim Yıldız olduğu ortaya çıktı. Olay, Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşandı. Ağacın altında kalan Yıldız, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

27 yaşındaki oyuncunun Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Durumunun kritik olduğu bildirilen Yıldız, televizyon dünyasında “Duy Beni” dizisinde Dağhan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ta Çoban Sefer ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de Hasan karakterleriyle tanınmıştı.