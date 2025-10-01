YALOVA’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olaydan hemen sonra kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, şarkıcının iki bina arasındaki boşlukta hareketsiz halde yattığı, kızı Tuyan Ülkem’in ise sinir krizi geçirdiği görüldü.

Olay, 26 Eylül’de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Gerçek adı Gül Tut olan ünlü sanatçı, evinin açık penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Güllü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından İstanbul Tuzla’da toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ise herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Kızı Tuyan Ülkem: “İtme söz konusu değil”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin olay sırasında alkol etkisiyle dengesini kaybettiğini belirterek, “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda evimizin açık camından düşerek öldü. Onu birinin ittiği kesinlikle doğru değil” dedi.

Oğlu Tuğberk Yağız: “Dairenin zemini çok kaygandı”

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise, dairenin laminant parkelerinin çok kaygan olduğunu vurgulayarak, “Ben de annem de daha önce evde birkaç kez kayıp düşmüştük. Camlar tamamen açılabilen sürgülü cam. Annemin, alkolün de etkisiyle camı açmak isterken ayağının kayıp düştüğünü düşünüyorum. Annem intihar edecek bir insan değildi, sevgi doluydu” ifadelerini kullandı.

Son anları güvenlik kamerasında

Olay öncesine ait 4 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Görüntülerde Güllü’nün lavabodan çıktıktan sonra Roman havası eşliğinde hareket ettiği, kısa bir süre sonra ise çığlık ve düşme sesinin duyulduğu tespit edildi. Ardından kızı ve arkadaşının panikle daireden koşarak çıktıkları anlar kameraya yansıdı. Ses kayıtları, detaylı inceleme için Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

“Anne, anne” çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı

Şarkıcının düşmesinin hemen ardından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, Güllü’nün cansız bedeninin iki bina arasındaki boşlukta hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Başka bir görüntüde ise kızı Tuyan Ülkem’in “Anne, anne” diyerek sinir krizi geçirdiği duyuldu. Cenazenin tabuta konulma anları ve caddede toplanan kalabalık da kameralara yansıdı.

Polis, olay günü evde üçüncü bir kişinin bulunmadığına yönelik bulgulara ulaştı. Ayrıca Güllü’nün daha önce de evin kaygan zemini nedeniyle düşerek hastaneye başvurduğu öğrenildi.