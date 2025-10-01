Adana’da, geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur anısına inşa edilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, açılışından bu yana yoğun ilgi görüyor. 13 Eylül’de kapılarını açan müze, 17 gün içinde 10 bin ziyaretçi ağırladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle yapımına başlanan müzenin temeli geçtiğimiz yıl atılmış ve 22 dönümlük alana inşa edilen merkez 1 yıl içinde tamamlanmıştı. Merkezde sanatçının film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kostümleri sergileniyor. Ayrıca Ferdi Tayfur’un hayatını anlatan belgesel izlenime sunulurken, ziyaretçiler Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi özel bölümleri gezebiliyor.

“Ferdi Tayfur’un İzinde Olmak Onur Verici”

Müze Müdürü Yasemen Kaya, açılışın ardından günde 300-400 kişinin müzeyi gezdiğini ve bugüne kadar toplamda 10 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirtti. Kaya, “Ferdi Tayfur’u önceden de tanıyordum ancak burada görev almaya başladıktan sonra sanatına hayran oldum. Şarkı sözleri, besteleri, kitapları ve oyunculuk kariyeriyle büyük iz bırakmış bir sanatçı. Onun müzesinde çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı” dedi.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Müzenin açılışından bu yana ziyaretçi akını yaşandığını söyleyen Kaya, özellikle Adana ve çevre illerden gelenlerin ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı. Kaya, “Hafta sonları müze dolup taşıyor. Günde en az 300 kişi ücretsiz olarak gezip etkinliklerden faydalanabiliyor. Ferdi Tayfur’un ‘Beni ekranlarda görmezseniz unutmayın’ sözü vardı. Bu müzeyle onu unutmadığımızı gösteriyoruz. Tüm sevenlerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Tam Not

Mersin’den gelen Saffet Saçov ise duygularını şu sözlerle aktardı: “Ferdi Tayfur’u çok seviyorum, hayat hikâyesi bana dokunuyor. Cenazesine gidemediğim için üzülmüştüm. Bugün müzeyi görmek nasip oldu. Gerçekten çok güzel olmuş.”