CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yaptı. Özel, "Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca CHP iktidar olamadı, tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti 23 yıl boyunca kazandı, biz yönetelim demedik" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, çeşitli ziyaretler için geldiği Trabzon’da ilçe başkanları ile buluştu. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, “Kazandığımız belediyeleri tek tek ziyaret ediyoruz. Trabzon’da da il ve ilçe başkanlarımızla süreci değerlendiriyoruz. Kritik bir dönemdeyiz, hem Trabzon hem de Türkiye açısından değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.

"Milletin sözünün üstünde söz olmaz"

Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun sözleri hakkında ise, “Adil Bey’in seviyesine inmem, inen çıkarken vurgun yer. Hepimiz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te yaşıyoruz. Sandıkla gelen sandıkla gider. Bu bize Atatürk’ten mirastır. Millet ne derse o olur, milletin demediği olmaz” şeklinde konuştu.

Özel, 47 yıl boyunca CHP’nin iktidara gelememesine rağmen demokrasiye sahip çıktıklarını hatırlatarak, “AK Parti 23 yıl boyunca seçim kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik. FETÖ darbe girişiminde bile demokrasinin yanında olduk, fırsatçılık yapmadık” dedi.

"İstanbul’da darbeyi milyonlarla püskürttük"

İstanbul seçimlerine de değinen Özel, “İmamoğlu 3 kez seçimi kazandı. İlkinde hazmedemediler, iptal ettiler, daha büyük farkla kazandık. İkinci kez görev yaptı, üçüncü kez 1 milyon farkla yeniden seçildi. Bu kez kayyım atamaya kalktılar. 19 Mart’ta terör soruşturması açıp Ekrem İmamoğlu’na kayyım getirmek istediler. Ama milyonlar sokaklara çıkarak bu darbeyi püskürttü. Kayyımcı da açıkta kaldı. Trabzon basını yazdı, kayyım olarak Adil Karaismailoğlu atanacaktı. Millet buna izin vermedi” diye konuştu.

"Taklitler asıllarını yüceltir"

Sosyal belediyecilik çalışmalarına değinen Özel, CHP’nin kent lokantalarına yönelik uygulamalarının örnek alınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Eğer kent lokantalarımızı başka belediyeler de uyguluyorsa bu güzel bir şey. İnsanlar uygun fiyatla yemek yiyorsa, protein alıyorsa buna teşekkür ederiz. Taklitler asıllarını yüceltir” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, açıklamalarının ardından Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Kaya’dan üzerinde ismi yazılı Trabzonspor forması ve telkari seti hediye aldı. Daha sonra Çarşıbaşı ilçesinde taziye ziyaretinde bulunan Özel, Beşikdüzü Belediyesi’ni de ziyaret etti.