Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına sosyal medyada destek vermesi nedeniyle yapım ekibi tarafından projeden çıkarılmıştı. Oyuncunun ayrılığına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Normal şartlarda sezon finaline kadar dizide kalması planlanan Pusat'ın canlandırdığı “Neslihan Tuna” karakteri, alınan ani kararla birlikte beklenenden erken diziden ayrıldı. Senaryo akışında hızlı bir değişikliğe gidilerek karaktere dramatik bir son yazıldı ve Neslihan Tuna’nın hikâyesi, karakterin ölümüyle noktalandı.

TRT 1’in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin son bölümünde, Aybüke Pusat’ın hayat verdiği Neslihan Tuna karakterine veda sahnesi izleyiciyle buluştu. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay Yalçındağ karakterinin, dizide Neslihan’ın mezarını bulduğu anlar ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı. Seyirciler sahnede hem karaktere hem de oyuncuya veda etti.

Öte yandan, kulislerde hareketli gelişmeler yaşanıyor. Yapım ekibinin, diziden ayrılan Aybüke Pusat’ın yerine geçecek yeni kadın başrol oyuncusu için cast çalışmasına başladığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, yeni karakterin sezon finalinden önce izleyiciyle tanıtılması ve hikâyeye dahil edilmesi planlanıyor.