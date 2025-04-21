Ankara’nın Altındağ ilçesinde, belediye çalışanlarının bağlı bulunduğu Hizmet-İş Sendikası, 2024 yerel seçimleri öncesinde hukuka uygun olarak imzalanan ek protokolün uygulanmaması, kazanılmış sosyal hakların geri alınmak istenmesi ve üyelerine yönelik baskılar nedeniyle grev kararı aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Altındağ Belediyesi’ne bağlı Altın-Bel Şirketi’nde çalışan işçilerin, asgari ücret teklifine mahkûm edilmek istendiği, Ramazan ayında 46 çalışanın haksız yere işten çıkarıldığı ve sendika temsilcilerine yönelik fiziki şiddet uygulandığı vurgulandı. Tüm bu gelişmelerin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı bildirildi.

21 Nisan 2025 Pazartesi Günü Grev Başlıyor

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 60. maddesi gereğince grev kararı alındığı kamuoyuyla paylaşıldı. Grevin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla Altındağ Belediyesi’ne bağlı Altın-Bel İnşaat ve Maden Turizm Danışmanlık Tarım Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Sendika, işçilere yönelik baskı ve hak ihlallerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken, Altındağ Belediyesi’ne sosyal haklara saygı duyulması çağrısında bulundu. Grev kararının, işçilerin hak arayışında önemli bir adım olması bekleniyor.