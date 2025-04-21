Parti, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” vurgusuyla, saat 17.00’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

CHP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yürüyüşe tüm vatandaşlar davet edilirken, etkinliğin Cumhuriyet değerlerine ve ulusal egemenliğe sahip çıkma amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelerle "

23 Nisan’da 1. Meclis’ten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüyoruz.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”

17:00" şeklinde Anıtkabir programı duyuruldu.