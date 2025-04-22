Ilıman iklimi seven ve genellikle Ege ile Marmara bölgelerinde yetişen enginar, A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi önemli mineralleri içermesi nedeniyle oldukça tercih edilen bir sebze.

Enginar üretiminde Türkiye'nin lideri olan İzmir’de, yılda yaklaşık 8 bin dekarda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Üretimin büyük bölümü ise Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, ata tohumunu kullanarak coğrafi işaretli sakız cinsi enginarı tercih ediyor.

Ege mutfağında özel bir yere sahip olan enginarın hasat dönemi, nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşarak haziran ayına kadar devam ediyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir’in enginar üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu, özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinin öne çıktığını belirtti.

Enginarın karaciğere faydalı olduğunu vurgulayan Şahin, "Çeşme ve Urla, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da gelen turistlerle dolup taşan önemli turizm bölgeleri. Bu ilçelerde gastronomi de giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Burada, kendi üretimimiz olan ve coğrafi işareti bulunan sakız enginarımızı misafirlerimize sunuyoruz." dedi.

Şahin, Türkiye'nin enginar üretiminin yaklaşık yüzde 27’sinin Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinden sağlandığını, bunun da ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Genellikle ata tohumu kullanılarak yetiştirilen sakız enginarı hakkında konuşan Şahin, şu bilgileri verdi: "Bu yıl, tüm Türkiye’de olduğu gibi bölgemiz de zirai dondan etkilendi. Bu yüzden enginar üretiminde bir miktar düşüş bekliyoruz. Ancak, ülkemize ve tüketicilerimize yetecek kadar sakız enginarı üretmeye devam ediyoruz. Soğuk hava, enginarların çanağını küçük tutmuş olabilir, fakat bu bölge açık hava üretim alanı olduğu için dış koşullara oldukça açıktır."

Urla’daki üreticilerden Gökçe Erkuş Öz ise, ailesiyle birlikte 44 dönüm alanda organik sakız enginarı ürettiklerini aktardı. Öz, enginarlarını internet üzerinden veya doğrudan bahçelerinden sattıklarını belirterek, "Bu yıl verimimiz biraz daha düşük, çünkü havalar soğuk geçti. Ancak, soğuk hava enginarın lezzetini artırdı. Şu an havalar ısınmaya başladı ve hasadımız gayet iyi ilerliyor." şeklinde konuştu.