CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Geçtiğimiz cumartesi günkü Yozgat mitingine değinen Özgür Özel, Yozgatlılara teşekkür ederek “Milletin, milletin efendisi olan çiftçilerimize, köylülülerimize, geçim sıkıntısı içindeki emeklilerimize, yok sayılan, hor görülen kadınlarımıza, hayalleri çalınsa da bir umuda tutunan gençlerimize, Yozgat Meydanı'nı doldurdukları için, dosta güven, olmayana kaygı verdikleri için ve "Biz buradayız! Meydan boş değil. Meydan bu meydan! Yozgat burada!" diyenlere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi

KİMYALARI BOZULDU

AK Partili kalemlerin traktör sayısında karar veremediğini söyleyen Özgür Özel “Traktör sayısında birbirleriyle kavga ediyorlar. Biri 500 demiş, öbürü saymış 354'müş. Öbürü hesap yapmış. Yozgat'ta 35.000 traktör olacakmış. Yüzünden biri gelmiş. Demek ki 99'u bizimle birlikte değilmiş. Vallahi Türkiye'nin gündemine oturan, bütün dünyaya sesini duyuran, günlerdir yandaş kanalların gündemini belirleyen Yozgatlıların ve Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum. İyi ki varlar. Birilerinin kimyası bozuldu.

“ÇOCUKTAN BİRİ OKULA AÇ GİDİYOR

Özgür Özel, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye’de her 10 çocuktan birinin okula aç gittiğini belirterek şunları söyledi: “Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biraz önce özel oturumda Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklara bir selam verdik. Onların coşkusunu, onların gözlerinin içindeki pırıltıyı gördük. Ben buradan hem onların şahsında, Meclis'e gelen çocuklarımızın şahsında tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Ancak maalesef ülkemizde çocukların ağır sorunları var. Söylemek bile ağır. Ya bir ülkede çocuğun ağır sorunu olur mu? Maalesef var. Her 4 çocuktan biri öğün atlamak zorunda kalıyor evde. Her 3 çocuktan bir tanesi okula gidiyor ve okulda hiçbir şey yemeden evine dönüyor. Çünkü elinde beslenme çantası ya da cebinde kantinden bir simit alacak parası olmadığı için. Güvencesiz çalıştırılanların yanında çocuk yaşta çalıştırılanlar var. Nitelikli eğitimden mahrum bırakılan bir nesil, babasının, annesinin ekonomik durumundan dolayı hayata kapatamayacağı kadar farkla geriden başlayan çocuklarımız var”

DUYGULANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatını anlatırken gözlerinin dolduğu görüldü. Özgür Özel konuşmasının sonunda, yarın Ankara’da 1. Meclis’in önünde yapacakları mitinge için tüm vatandaşları Ulus Meydanına çağırdı. Kürsüde eline aldığı bayrağı, vatandaşların evlerine asmalarını ve 19 Mayıs’a kadar evlerinde tutmalarını istedi. Özgür Özel, Türk Bayrağını öptü ve kürsüye astı.