İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara ve barınma krizine dikkat çekerek, sosyal konut vurgusu yaptı. Kira artış oranlarının vatandaşları ezdiğini belirten İmamoğlu, çözümün sosyal konut projelerinde olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde; "Türkiye, istisnai dönemler hariç hep ekonominin inişli çıkışlı olduğu ve milletimizin hak ettiği refaha ulaşamadığı bir ülke oldu. Hep sorunlarımız vardı. Ancak hiçbir dönemde, böylesine boğucu bir ekonomik çöküşü yaşamadık. Milletimiz hiçbir dönem böylesine bir barınma krizi yaşamadı. Nedir bu kira zamları Allah aşkına? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 43,23! Ev almak çoktan hayal oldu, milletimiz kiraya da para yetiştiremiyor. Tüm gelirini kiraya veren insanımıza “en azından başımı sokacak bir yer buldum” psikolojisi ve çilesi yaşatılıyor.

Çözüm bellidir! Sosyal konutlar, milletimizin en derin ihtiyacı haline gelmiştir. Milletin iradesiyle iktidara geldiğimizde, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sosyal konut stokunu %1’den %20’ye çıkaracağız. Milletimiz sosyal konut kredileri sayesinde ev sahibi olabilecek, isteyenlerse sosyal konut kiralayarak barınma derdini çözebilecek. Hedefimiz açık; konut ihtiyacını yurdumuzun her yanında il bazlı olarak belirleyecek, vatandaşın ihtiyacına göre sosyal konut arzını artıracağız. Aileler, emekliler, işçiler, öğrenciler artık “başımızı nereye sokacağız” derdinden kurtulacak, milletimiz barınma hakkını söke söke alacak!"