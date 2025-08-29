Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde Adana’dan başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü”ne tüm hızıyla devam ediyor. Adalet, hak ve hukuk talebiyle başlatılan yürüyüş, bu kez Ankara’da halkla buluşuyor.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüşün Ankara etabı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te, Hipodrom Kavşağı, İstanbul Yolu, Batıkent’te gerçekleştirilecek. Yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bizzat katılacak.

Partiden yapılan çağrıda, “Hak, hukuk ve adalet için devam eden bu büyük yürüyüşümüze tüm halkımız davetlidir,” denilerek, her kesimden yurttaşa katılım çağrısı yapıldı.

“Adalet İçin Yürüyoruz”

Özgürlük Yürüyüşü, Türkiye’deki adalet sistemine yönelik eleştirilerin ve reform çağrılarının simgesi haline gelmeyi hedefliyor. CHP, bu yürüyüşle birlikte sadece siyasi bir mesaj vermekle kalmıyor; aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve demokratik taleplerin altını çiziyor.

Yürüyüşün, sembolik olarak Silivri Cezaevi’ne kadar sürmesi planlanıyor.