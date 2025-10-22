Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, Meclis’e sunulan yeni vergi düzenlemesiyle birlikte taşınmaz ticareti yapan emlak danışmanlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik yükü değerlendirdi. Akçam, büyükşehirlerde 40 bin TL’ye kadar çıkabilecek yıllık harç uygulamasının sektördeki binlerce işletmeyi zor durumda bırakacağını belirterek, “Bu yük sektörü taşıyamaz ama biz inanıyoruz ki çözüm sağduyu ile gelecektir” dedi.

“BU MESLEK, BELGEYLE DEĞİL EMEKLE YÜRÜR”

Akçam, emlak danışmanlarının halihazırda yüksek maliyetlerle mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Mesleki eğitim belgeleri, seviye 4 ve 5 yeterlilik belgeleri, beş yılda bir belge yenileme harçları, ilan portallarına yapılan yıllık ödemeler, satılamayan taşınmazların reklam giderleri, KDV ve gelir vergileri… Bunların hepsi zaten ciddi bir yük oluşturuyor. Şimdi bir de yıllık harç adı altında yeni bir yük getirilmesi, bu mesleği sürdürülemez hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerde 40 bin TL’ye kadar çıkabilecek yıllık harçların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri faaliyetlerini durdurma noktasına getireceğini söyleyen Akçam, “Evine ekmek götürmek için mücadele eden binlerce emlak danışmanımız var. Bu düzenleme onların emeğini görmezden geliyor” dedi.

“SEKTÖRÜN SESİ OLACAĞIZ”

TEDB olarak sürece aktif şekilde dahil olduklarını belirten Akçam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na kapsamlı bir dosya hazırladıklarını açıkladı. Dosyada yıllık harç uygulamasının sektöre etkileri, mevcut vergi yükleri, belge ve hizmet giderleri detaylı biçimde yer alıyor.

Akçam, “Sektörümüzün gerçeklerini yalnızca rakamlarla değil, insan hikâyeleriyle de anlatacağız. Bu mesleği ayakta tutan insanların sesi olacağız” dedi.

“VERGİYLE DEĞİL, HİZMETLE YARIŞMAK İSTİYORUZ”

Emlak danışmanlarının vergisini hakkıyla veren bir meslek grubu olduğuna dikkat çeken Akçam, “Biz vergiyle değil, hizmet kalitesiyle yarışmak istiyoruz. Şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir konut piyasası için çalışıyoruz. Ancak bu kadar yoğun bir vergi yükü altında ezilmemek için sesimizi duyurmak zorundayız” diye konuştu.

“DEVLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ”

Akçam, düzenlemenin yeniden gözden geçirileceğine inandıklarını vurgulayarak, “Devletimiz her zaman işini iyi yapanın yanında olmuştur. Emlak danışmanlarının da bu sınıfta yer aldığına yürekten inanıyoruz. Bu meslek dürüstlükle, emekle ve topluma katkı sağlayarak yürütülüyor. Süreci takip etmeye ve sektörümüzü savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kamuoyunun desteğinin ve karar vericilerin sağduyusunun bu süreçte belirleyici olacağını söyleyen Akçam, “Emlak danışmanları yalnızca ev değil; umut, güven ve yaşam alanı sunar. Bu mesleğin yaşaması, şehirlerin yaşaması demektir” sözleriyle çağrısını yineledi.