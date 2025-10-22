İstanbul’un Avcılar ilçesinde, evinin önüne park etmek isteyen bir sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 20 Ekim saat 17.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Murat Avuç Sokak’ta meydana geldi. 34 HBR 565 plakalı otomobilin sürücüsü, park manevrası sırasında fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hava yastıkları açılan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.