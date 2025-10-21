SÜMER TAŞKIRAN

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözlerine 1999 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı anarak başladı. Aksakal, “Kışlalı’nın küresel emperyalizme dair öngörüleri bugün bir bir gerçekleşmiştir. Cumhuriyet değerlerine adanmış bu yurtseveri rahmetle anıyorum" dedi.

"ORTADOĞU'DA BARIŞ DEĞİL, ZAMAN KAZANDIRMA SÜRECİ YAŞANIYOR"

Ortadoğu’daki gelişmeleri de değerlendiren Aksakal, ateşkes görüntüsü altında İsrail’e zaman kazandırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İsrail yine fırsatçılıkla hareket etmekte, ateşkese uymamaktadır. Kan dökmeye, yıkıma devam ediyor. Gözleri dönmüş durumda; sadece insanı değil, doğayı da yok ediyorlar.”

Aksakal, çözümün adresine dikkat çekerek, “Ortadoğu’daki sorunun çözümü Türkiye’nin iradesindedir. ABD ile derhal özel gündemli görüşmeler başlatılmalı, aksi halde Türkiye bu sorunu kendi çözmelidir" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRLE MÜCADELE, GERÇEK BİR SIFIR ATIK PROJESİDİR"

İstanbul’da düzenlenen “Sıfır Atık Forumu”na atıfta bulunarak terörle mücadelenin de “manevi bir temizlik projesi” olduğunu vurgulayyan Aksakal, “Yarım asırdır sınırlarımızda terörle oluşan çevre kirliliğini temizlemenin zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

"DİYARBAKIR KALESİ'NE SADECE ALBAYRAK ASILABİLİR"

Diyarbakır’da yaşanan provokatif eyleme sert tepki gösteren DSP Lideri, “İmralı’daki bebek katiline özgürlük isteyenlerin” devletin polisine düşman gibi davranmasını “sabotaj girişimi” olarak niteledi. Aksakal, “Tarihten bu yana bir Türk yurdu olan Diyarbakır Kalesi’ne sadece AY YILDIZLI ALBAYRAK asılabilir!” dedi.

"TÜRKİYE TERÖRİSTLERİ KENDİ ELLERİYLE TESLİM ALMALIDIR"

Suriye’deki gelişmelere de değinen Aksakal, PKK ve YPG yapılanmalarına yönelik sert ifadeler kullandı: “Mazlum Abdi kendisini neredeyse Suriye Genelkurmay Başkanı ilan edecek hale geldi. Bu durum tolere edilemez. SDG ve PKK militanları silahlarını derhal teslim etmelidir. Etmiyorlarsa, Türkiye o silahları bizzat teslim almalıdır.”

TESKERELERE DSP'DEN TAM DESTEK

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin DSP’nin tutumunu da açıklayan Aksakal, hem UNIFIL görevinin uzatılması, hem de Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkerelerine destek vereceklerini belirterek, “Bu iki tezkereye de KABUL oyu vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KIBRIS ARTIK BİR BARIŞ ADASI OLMALIDIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçim sonuçlarına da değinen Aksakal, yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Aksakal, “İki devletli çözüm dışında bir seçenek zaman kaybıdır. Yeni dönemde, Türkiye ve KKTC yakın işbirliği içinde olmalıdır" ifadelerine yer verdi. Aksakal ayrıca CHP lideri Özgür Özel’in Kıbrıs konusunda “federasyon tezine yakın” açıklamalarını da eleştirerek, “Bugünkü CHP’nin duruşu ile Ecevit’in Kıbrıs vizyonu arasında büyük bir fark var” dedi.

"TRAFİK CEZALARI ZENGİNİ DEĞİL, KURAL TANIMAYANI VURCAK"

TBMM gündeminde bulunan Karayolları Kanunu değişikliğine ilişkin muhalefetin eleştirilerini de yanıtlayan Aksakal, artan trafik cezalarının caydırıcı olduğunun altını çizerek, “Trafik kurallarına uyan vatandaş cezadan korkmaz. Devlet, suç işleyenin cebine el atar. Bunu halkın gelirine saldırı gibi göstermek akıl tutulmasıdır" şeklinde konuştu.

“Siyaseti bu kadar bayağılaştırmak demokrasiye yapılacak en büyük kötülüktür” diyen Aksakal, tüm siyasi partileri sağduyulu olmaya davet etti.

"DSP, İLK GÜNKÜ ÇİZGİSİNDE"

Basın toplantısını partinin ilkeli siyaset anlayışını vurgulayarak tamamlayan Aksakal, “Demokratik Sol Parti olarak iktidarda da muhalefette de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Halkımıza hizmet etmeye, demokrasiye katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.