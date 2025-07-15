CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala’yı ziyaret etti. Ziyaretin en dikkat çekici yönü ise, aynı cezaevinde ifade işlemleri süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirilmemesi oldu.

Kılıçdaroğlu’nun cezaevi ziyareti, özellikle İmamoğlu ile görüşmemesi nedeniyle siyasi kulislerde farklı şekillerde yorumlandı.

İmamoğlu Neden Listede Yoktu?

Ziyaret öncesi yapılan açıklamalarda, Kılıçdaroğlu’nun sadece Zeydan Karalar ve Osman Kavala ile görüşeceği belirtilmişti. Kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu’nun bu kararı bilinçli aldığı ve İmamoğlu’na yönelik bir "mesaj" niteliği taşıdığı iddia ediliyor. Bazı kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan açıklamalarından ve belediye yönetimine dair bazı iddialardan rahatsızlık duyduğunu ileri sürüyor.

Yolsuzluk Sinyali mi, Siyasi Mesafe mi?

Ziyareti değerlendiren bazı yorumcular, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu bilinçli olarak dışarda bırakmasının “parti içi yolsuzluk iddialarına karşı net tavır” anlamına geldiğini öne sürerken, bir başka kesim bu durumu 2023 kurultayı sonrası oluşan siyasi mesafeye bağlıyor.