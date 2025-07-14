Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz’a özel açıklamalarda bulundu. Son dönemde parti içinde yaşandığı ileri sürülen istifalar ile DEM Parti ile ilgili görüşmeler hakkında gündeme gelen konulara yanıt verdi.

Kotra, “Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü esas alan kararlı ve milli bir duruş sergilemektedir” dedi. Partinin, ülke bütünlüğüne ve milli iradeye olan bağlılığının tam olduğunu vurgulayan Kotra, “Genel Başkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik çok önemli bir milli duruştur” şeklinde konuştu.

DEM Parti ile Görüşmeler!

Kotra, DEM Parti ile ilgili olarak kamuoyunda çeşitli söylentiler olduğunu belirterek, “DEM Parti ile görüşmeler konusunda kamuoyunda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Ancak bu görüşmeler, MHP’nin milli duruşundan ve çizgisinden sapmadan, Türkiye’nin birliği ve bekası için yapılmaktadır. Partimizin duruşu nettir ve bundan taviz vermeyeceğiz” dedi.

İstifa İddialarına Sert Yanıt!

Son günlerde partiden istifalar olduğu yönündeki haberleri de değerlendiren Kotra, “Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Aksine, partimize olan ilgi ve teveccüh artmaktadır. Resmi kurumların verileri bunu açıkça göstermektedir. MHP’nin üye sayısı istikrarlı bir şekilde yükselmekte, milletimiz partimizin milli duruşuna güven duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve Milli Birlik Vurgusu!

MHP’nin terörle mücadelede devletin ve milletin yanında olduğunu belirten Kotra, “Terör örgütlerinin silah bırakması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin otoritesine kayıtsız şartsız teslim olması bizim temel hedefimizdir. Devletimizin yanında olmak, milletimizin safında durmak bizim için vazgeçilmez bir ilkedir” diye konuştu.

Kotra, sözlerini şöyle tamamladı: “Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındadır. Terörün değil, milletin safında olmaya devam edeceğiz. Kararlı duruşumuzla milli bekamızı koruyacağız.”