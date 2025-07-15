İstanbul’da taksiciler, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine zam talep etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın UKOME’ye sunduğu yeni tarife teklifine göre, taksi açılış ücreti 42 TL’den 56,70 TL’ye, kilometre başına ücret 28 TL’den 37,80 TL’ye çıkarılması isteniyor. Ayrıca kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti de 135 TL’den 182,25 TL’ye yükseltilmek isteniyor.

Taksici esnafı, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve araç bakım maliyetlerinin zam talebinin gerekçesi olduğunu belirtiyor. Zam talebinin UKOME’de değerlendirilmesi beklenirken, İstanbul’da taksi kullanacak yolcuların ücretlerde artışla karşılaşması olası görünüyor.

Ankara’daki taksiciler de benzer bir zam talebinde bulunacak mı?

Peki, Ankara’daki taksiciler de benzer bir zam talebinde bulunacak mı? Başkentteki taksi ücretlerinde değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.