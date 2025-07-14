CHP Parti Meclisi Üyesi ve hukuk profesörü Bahadır Erdem, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere dair sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdem, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde laiklik, hukuk, eşit yurttaşlık ve millet olma bilinci olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet sahipsiz değildir, bu milletindir” dedi.

35 yıldır vatandaşlık hukuku dersi verdiğini hatırlatan Erdem, Türkiye’nin nasıl bir devlet olduğunu şöyle anlattı: “Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk, savaşla, emekle, canla kurdu. Osmanlı’nın tebaasını alıp hepimizi ‘millet’ yaptı. Bu milletin içinde Türk var, Kürt var, Alevi, Sünni, Müslüman, Hristiyan herkes var. Bu Cumhuriyet, kimseyi dışlamadan, herkesi bir araya getirerek kuruldu.”

“Yapılan haksızlıkların suçu Cumhuriyet’te değil”

Erdem, yıllardır yaşanan adaletsizliklerin faturasının Cumhuriyet’e değil, görevini kötüye kullanan siyasetçilere kesilmesi gerektiğini ifade ederek; “On yıllardır bu ülkede eşitsizlik oldu, hak ihlali oldu, adaletsizlik oldu. Ama bunların sebebi Cumhuriyet ya da ulus devlet değil. Görevini yapmayanlar, adil davranmayanlar yüzünden bunlar yaşandı. Cumhuriyet kimseye ayrımcılık yapmaz.” dedi

“Ümmet anlayışıyla olmaz, bu devlet laik kalmalı”

Türkiye’nin laik ve seküler yapısına dikkat çeken Erdem, dini referansla siyaset yapılmasının ülkeyi Ortadoğu bataklığına sürükleyeceğini söyleyerek; “Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu’nun ortasında pırıl pırıl parlayan bir ülkedir. Laiklik bu ülkenin direğidir. Dini kullanarak siyaset yapanlar, bu milleti felakete sürükler. Din birliğiyle millet olunmaz; olunsaydı, yanımızdaki İslam ülkeleri birbirini bu kadar yemezdi.” dedi

“CHP’yi düşman göstererek anayasa mı yapılır?”

Yeni anayasa tartışmaları sürerken, muhalefete yönelik baskılar da artmaya devam ediyor. Bahadır Erdem, CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonları sert sözlerle eleştirdi: “Şimdi DEM bitti, sıra CHP’de mi? Ekrem Başkan başta olmak üzere belediye başkanlarını hapse koyarak mı anayasa yapacaksınız? Bu yol yanlış yoldur. Bu, Cumhuriyet’in temellerini sarsar.”

“Bu Cumhuriyet hepimizin”

Erdem son olarak Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak, halkı Cumhuriyet’e sahip çıkmaya çağırarak; “Cumhuriyet’in sahibi millettir. 86 milyon yurttaşın her biri bu ülkenin teminatıdır. Atatürk’ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.” dedi