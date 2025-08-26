CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur ve memur emeklilerine yönelik zam kararını sert sözlerle eleştirdi. Taşcıer, hem iktidara hem de sürece katılan sendika konfederasyonlarına sorumluluk çağrısı yaptı.

Hakem Kurulu’nun kararına göre, memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam yapılacak. Açıklanan oranlar kamu çalışanları ve emeklilerin tepkisini çekerken, CHP’li Taşcıer de yazılı bir açıklama yayımladı.

Taşcıer, Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini duyuran Memur-Sen ve Kamu-Sen’i de eleştirerek, “Bu geç kalınmış bir manevra. En başından beri uyardık. Bu masa çözüm yeri değil, bu kurul meşruiyeti tartışmalı bir yapı. Kurul toplantılarına katılmak, iktidarın oyununa ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.