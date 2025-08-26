DEM Parti, İmralı Adası’na yapılacak ziyaretin tarihini duyurdu. Partiden yapılan açıklamaya göre, heyet 28 Ağustos Perşembe günü bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Ada’ya hareket edecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başlamasının ardından gerçekleştirilecek bu ziyaret, DEM Parti için İmralı’ya ilk resmi temas niteliği taşıyor.

Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. DEM Parti, görüşmenin amacının barış ve diyalog sürecine katkı sağlamak olduğunu belirtti.