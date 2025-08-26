Aylin Nazlıaka, engelli yurttaşlar için partisinin yol haritasını anlatmak üzere Gölbaşı İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. “Türkiye Talibanlaştırılmaya çalışılıyor derken boş yere söylemiyoruz” diyen Nazlıaka, Cumhuriyet’in temel değerlerinden asla ödün vermeyeceklerini vurguladı.

“Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine saldırıları görüyoruz”

Nazlıaka, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in büyük bedellerle kurulduğunu hatırlatarak, iktidarın Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik saldırılarının her geçen gün arttığını söyledi.

“Adım adım laiklikten uzaklaşılıyor”

CHP’li Nazlıaka, Düzce’de velilere dağıtılan okul kuralları üzerinden iktidarı eleştirerek, karma eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıldığını savundu. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını, Valiliğin ise soruşturma başlattığını aktardı.

“Türkiye Talibanlaştırılmaya çalışılıyor”

Kadın hakları üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, iktidarın politikalarını Taliban’ın Afganistan’da uyguladıklarına benzetti. Kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmak istendiğini ileri süren Nazlıaka, “Türkiye laik bir ülkedir ve laik kalacak. Özgürlük, eşitlik ve adaletin teminatı Cumhuriyet’tir. Bundan ödün vermeyeceğiz. Herkes haddini bilecek” dedi.