Manifest’in resmi X topluluğu “ManiFAM”, yöneticilerinin kararıyla kapatıldı. Resmi açıklamada “fan topluluklarını desteklemek” gerekçesi öne sürülse de, kararın artan olumsuz tepkiler nedeniyle alındığı iddia edildi.

Topluluk yöneticileri, kapatma kararını “fan topluluklarını güçlendirmek ve desteklemek” amacıyla aldıklarını duyurdu. Ancak kulislerde, bu hamlenin son dönemde artan olumsuz yorum ve eleştirilerin önüne geçmek için yapıldığı öne sürülüyor.

“ManiFAM” topluluğu, Manifest’in hayranlarıyla etkileşime geçtiği resmi alanlardan biri olarak biliniyordu.