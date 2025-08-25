Hasan Can Kaya, uzun süredir Exxen’de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan “Konuşanlar” programıyla artık yeni bir yolculuğa çıkıyor. Ünlü komedyen, programının yeni sezonu için Disney+ ile anlaşma sağladı. Böylece “Konuşanlar” yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında farklı dillere çevrilerek izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu iş birliği, Hasan Can Kaya için kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak. Exxen’de yakaladığı başarının ardından uluslararası bir platforma adım atan Kaya, hem Türk izleyicisiyle bağını korumayı hem de global izleyiciye kendini tanıtmayı hedefliyor.

Yerelden uluslararası arenaya

Programın, özellikle stand-up formatını seven yabancı izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılanması hedefleniyor. Böylece “Konuşanlar”, yerel bir başarı hikayesinden çıkarak uluslararası arenada da adından söz ettirecek bir projeye dönüşecek.