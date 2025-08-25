iyzico’nun mühendisleri ve ürün ekipleri tarafından geliştirilen kolai, adını “kolay” ve “AI” kelimelerinin birleşiminden alıyor. Kullanıcılar, asistan sayesinde merak ettikleri ürünleri, markaları ve kampanyaları hızlıca bulabiliyor, kişiselleştirilmiş öneriler alabiliyor ve alışverişlerini mobil uygulama üzerinden uçtan uca tamamlayabiliyor.

Ürün karşılaştırma ve detaylı analiz özellikleri

Yakın zamanda devreye alınacak ürün karşılaştırma özelliği, kullanıcıların fiyat, içerik ve diğer kriterlere göre detaylı incelemeler yapmasını mümkün kılacak. Böylece alışveriş deneyimi daha bilinçli ve verimli hale gelecek.

İşletmelere dijital pazaryeri avantajı

Kolai, iyzico ekosistemindeki 185 bini aşkın üye iş yerini tek bir dijital pazaryerine dönüştürüyor. İşletmeler, milyonlarca kullanıcıya doğru zamanda, doğru ürünle ulaşma fırsatı yakalıyor. Böylece hem görünürlükleri artıyor hem de satış verimlilikleri yükseliyor.

Kullanıcı deneyimi ve işletmelerin dijital yolculuğu

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kolai’nin kullanıcı deneyimini ve işletmelerin dijital yolculuğunu dönüştüreceğini vurguluyor. Ürünlerden Sorumlu Genel Müdür Onur Doğruer ise, kolai’nin kullanıcıların doğal dilde kurduğu cümleleri doğru yorumlayarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunmayı amaçladığını belirtti.