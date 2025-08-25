“Ankara 2035 Vizyonu: İlk 10 başkent arasında olmalıyız”

“Denize erişim ve demiryolu bağlantıları Ankara’nın lojistik gücü olacak”

GONCAGÜL KONAŞ

Ankaralı ve Ankara’ya hizmet edenler derneği (AHİD)’nin 17. Olağan genel kurulunda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olmasının ötesinde uluslararası ölçekte rekabet edecek bir şehir olması gerektiğini vurguladı. Ankara’nın en büyük sorunlarından bir tanesinin ulaşım olduğunu vurgulayan Oktay, ‘önce bu sorunu çözeceğiz’ dedi.

“ANKARA’YI ZİYARET EDEN YABANCI TURİST SAYISI SADECE 644 BİN”

Ankara’nın turistik açıdan hak ettiği konumda olmayışına sitem eden Oktay, “Ankara, Cumhuriyetin ve Türk dünyasının başkenti. Ancak turizmde hak ettiği payı alamıyor. 2024 verilerine göre Ankara’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı sadece 644 bin. Bunun yarısı gurbetçilerimiz, kalan kısmın büyük çoğunluğu ise turizm dışı sebeplerle şehre geliyor. Yani Ankara’nın turizmden aldığı pay neredeyse sıfır. Bu tabloyu değiştirmeliyiz. Ankara’yı daha cazip, daha yeşil ve turizm dostu bir merkez haline getirmeliyiz.” ifadeleriyle Ankara’nın turist potansiyelinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

“TÜRKİYE’NİN TEMSİLCİSİ ANKARADIR”

Ankara’nın diğer illerle kıyaslanmaması gerektiğini belirten Oktay, “Şu şehre şu yapılıyor da niye bana bu yapılmıyor? Biz başkentiz. Başkent’in özgüveniyle diğer illerle değil, diğer illerin İstanbul dahil tamamının temsilcisi Ankara’dır. Ankara’nın rekabet edeceği şehirler dünyanın diğer başkentleridir” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki başkentler arasında Ankara’nın 60’ıncı sırada yer aldığını kaydeden Oktay, “Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk ona gireceğiz iddiasında olan bir ülkenin başkenti ilk altmışta olamaz. Dolayısıyla kolları sıvadık ve dedik ki burada bir çalışma başlatalım. Adına da ‘Ankara 2035’ dedik” şeklinde konuştu.

“AMA İSTİHDAMI SADECE NİTELİKSİZ İŞ GÜCÜ ADINA ÇÖZMEYECEĞİZ”

Ankara’nın lojistik açıdan önemine dikkat çeken Oktay, “Denize erişime ihtiyacım var. Nasıl erişeceğim? Lojistik boyutta denize erişme biçimlerinin demir yollarını çok etkin kullanmam lazım. Bir tarafımda Samsun, bir tarafımda Mersin. Çok da uzak değil. Orta koridorun Türkiye’den geçtiği merkez neresidir? Ankara’dır” dedi.

Yatırımların istihdama da katkı sağlayacağını ifade eden Oktay, “Bunun sokaktaki Ankaralıya ne faydası var? İstihdamı çözüyor olacağız. Ama istihdamı sadece niteliksiz iş gücü adına çözmeyeceğiz. Gitsin orada yöneticilik yapsın. Ankaralı hemşerilerimiz bu ticaretteki yerini girişimci olarak alsın, yönetici olarak alsın, mühendis olarak alsın” diye konuştu.

“YENİ ESERLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Oktay, hava yolu bağlantılarındaki sorunlara da değinerek, “Bir başka yere gideceksiniz, uluslararası boyutta uçacaksınız. İstanbul’a gitmek zorundasınız ve İstanbul’da iki saat bekleyeceksiniz. Dolayısıyla bunu çözelim istedik” dedi.

Kent planlamasının önemine vurgu yapan Oktay, “Ankara bize çok özel. Cumhuriyet’in başkenti ve şimdi de Türk dünyasının başkenti. Ankara’da henüz baktığımızda kusura bakmayın ama bir kimliği var mı? Bir karakteri var mı? Bir şahsiyeti var mı? Bugün bizim inşa edip de geleceğe bırakacağımız yeni eserlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Oktay, şehirde yeni yeşil alanların ve büyük parkların yapılması gerektiğini de belirterek, “Boş bulduğumuz araziye buraya da bir park yapalım mantığından çıkmamız lazım. Bir yeşil alan koridoruna ihtiyacımız var. Ankara afet şehri olmayabilir ama kentsel dönüşüme ihtiyacı var” dedi.