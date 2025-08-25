GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), 17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Hilmi Yaman’ın dördüncü kez göreve devam ettiği genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra oda başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurulda, AHİD’in bugüne kadar hayata geçirdiği projeler ve yeni dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

YAMAN: “ANKARA’YA HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN İBADETTİR”

Genel Kurulda konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, derneğin son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmaları hatırlatarak, “STK’lardan biri olduk. Bu da Ankaralı hemşerilerimin ve AHİD sevdalılarının desteği ve katkısıyla oldu. Özellikle geçtiğimiz dönemde çocuk, kadın ve engelliler üzerine ciddi projeler yaptık. Festival düzenledik ve bu festival Ankara’dan uluslararası boyutta yapılan ilk festival oldu. Ankara’ya hizmet etmek gerçekten bir ibadet. Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin hoşgörü şehrinde yaşıyor olmak, Ankara’ya hizmet etmek bizim için ibadettir. İnşallah daha güzel hizmetleri Ankara’mızın dünyada tanınırlığı için sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana önemli projelere imza attıklarını belirten Yaman, yeni döneme de güçlü hedeflerle girdiklerini vurgulayarak, “2016 yılından bu yana AHİD Genel Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu dördüncü dönemim. Şu anda Ankara’da, Türkiye’de ve dünyada saygın bir STK konumundayız. Daha önceki yıllarda özellikle çocuk, engelli ve gençlere yönelik projeler yaptık. Eylül ayında 500 engelli çocuğumuzu aileleriyle birlikte pikniğe götüreceğiz. Bu yıl da Hadi Poyrazoğlu Sultan Festivali’nin uluslararası boyutunu gerçekleştireceğiz. Yeni ekibimizle yeni projelere imza atacağız, durmak yok yola devam.” diye kaydetti.

YAMAN’DAN BELEDİYELERE TEPKİ: “BELEDİYE BAŞKANLARI KATILMADI!”

Yaman, bazı belediye başkanlarının genel kurula katılmamasına ise tepki göstererek,

“Bugün buraya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar dışında hiçbir belediye başkanı katılmadı. Ankaralıların bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Ankara’ya kim hizmet ederse biz de Ankaralılar olarak ona dikkat ederiz. Benim sitemim bu yönde.” dedi.

ARIKAN: “ANKARA’YI ULUSLARARASI ALANDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve AHİD Yönetim Kurulu Üyesi Sanem Arıkan da genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Ankaralılar Derneğimizin 17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Çok keyifli ve geniş katılımlı bir kurul oldu. Ankaralıların birlik ve beraberliğini vurguladık. Bu, derneğin ne kadar köklü ve güçlü bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Arıkan, AHİD’in uluslararası alanda da önemli çalışmalara imza attığını belirterek,

“Ankara’dan dünyaya Türk dünyasına açılan bölümü yaptık. Ayrıca barış konusunda çalışan tek kuruluş olarak Birleşmiş Milletler’in Dünya Kadın Barış Gücü ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Böylesine büyük bir kuruluşun yönetiminde olmaktan gurur duyuyorum. AHİD, kadına, çocuğa ve Ankara’nın geleceğine dokunan projeler yapıyor.” dedi.

AHİD’in Ankara’nın en köklü derneklerinden biri olduğunu hatırlatan Arıkan,

“Ankara sadece Türkiye’nin değil; kültür, dil ve medeniyet açısından da tüm milletlerin gözünün kulağının olduğu bir başkenttir. İnşallah Ankara’yı uluslararası alanda hak ettiği yere ulaştıracağız.” diye konuştu.