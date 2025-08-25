Tayland’da devam eden FIVB 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Filenin Sultanları, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 20-25 kaydeden Bulgaristan’a karşı ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-13 kazanan milliler, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla son 16 turuna kalmayı başaran A Milli Takım, gruptaki son mücadelesini 27 Ağustos saat 12.00’de Kanada’ya karşı oynayacak.