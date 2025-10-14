Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda 'Kim Var' sanat etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, programda yaptığı konuşmada, ülkenin gelişmesinde sanatçıların düşüncesiyle, ürettikleriyle, emekleriyle, paylaştıklarıyla ve ilkelere sahip çıkmalarıyla çok büyük katkılarının olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de bugün yalnızca bir sanat etkinliğinde değil, bir medeniyet izahının, gençlik idealinin buluşmasında bir arada olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından düzenlenen konserde öğrenciler, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Katılımcıların da bestelere eşlik ettiği programın sonunda Hacıoğulları, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatıra fotoğraf çekildiği sırada iki öğrenci Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Etkinliğe, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.