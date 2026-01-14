Altın piyasalarında yükseliş ivmesi hız kazandı. Güvenli liman talebinin artması, ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir, gram altının fiyatını 6.500 TL seviyesine taşıdı. Böylece gram altın, yılın en yüksek değerine ulaştı.

Uzmanlar, küresel enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Yıl İçinde Gram Altının Seyri

Gram altın, yıl boyunca dalgalı ancak genel olarak yükseliş trendi izledi. Yılın başında 4 bin TL bandında işlem gören gram altın, özellikle yılın ikinci yarısında ivmesini artırdı.

2026 Yılında Gram Altın Fiyat Değişimi (TL)

Ay Ortalama Fiyat (TL) Ocak 4.050 Şubat 4.250 Mart 4.600 Nisan 4.850 Mayıs 5.100 Haziran 5.350 Temmuz 5.700 Ağustos 5.950 Eylül 6.150 Ekim 6.300 Kasım 6.420 Aralık 6.500

Uzmanlardan Uyarı

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruduğuna dikkat çekiyor.