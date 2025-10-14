İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkisindeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 235 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A. (32) hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)