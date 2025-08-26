Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da, Necip Memili’nin hayat verdiği Gürdal karakterinin takıntılı ve belalı avukat sevgilisi Gonca’ya can veren Ebru Aytemur, rolü ve dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Aytemur, gerçek hayatta Gonca’ya hiç benzemediğini vurgulayarak, “Ben daha çok mantığımla hareket ederim. Duygularımı bazı noktalarda bastırabiliyorum. Gonca gibi değilim, yalanı hissedersem orada durmam” dedi.

“Gonca Zorlayıcı Bir Karakter”

Gonca’yı canlandırmanın kendisi için ayrı bir deneyim olduğunu söyleyen Aytemur, “Çok deli, hâlâ anlamaya çalışıyorum Gonca’yı. Başka bir kadın. Zorlamayı seviyorum çünkü o zaman daha iyi işler çıkarıyorum. Ayrıca sevgili Necip Memili gibi çok başarılı bir oyuncu ile partner olmak bu rolü benim için daha cazip hale getirdi. Daha prova alırken bile eğlenmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gürdal ile İlişkisi Toksik”

Beste Sırapınar’ın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk olan oyuncu, Gonca ile Gürdal’ın ilişkisinin sağlıksız olduğunu dile getirdi:

“Gürdal gibi insanlar günümüzde de var ama ben Gonca gibi kalıp sabretmem. O ilişki korkunç, tamamen toksik.”

“Eşref Rüya Beklentimin Üzerinde Sevildi”

Dizinin kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını belirten Aytemur, “Projeye başlarken çok inandım ama bu kadar sevilip gündem olacağını tahmin etmiyordum. Sokakta insanlar izlediklerini söylüyor. Bence başarının sırrı, işini seven bir ekibin olması” dedi.

“Yeni Sezonda Büyük Sürprizler Olacak”

Sezon finalinin ardından ikinci sezon için heyecanlı olduklarını ifade eden oyuncu, “Yeni sezonda güç dengeleri değişiyor. Bizi büyük sürprizler bekliyor” diyerek izleyicilere mesaj verdi.

Eşref Rüya, Tims&B imzasıyla sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken, tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.