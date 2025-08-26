Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ÖSYM’yi “Öğrenci Seçme Yerleştirememe Merkezi” olarak niteleyen İnce, Türk öğrencilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

TÜRK'E DÜŞMANSINIZ!

İnce açıklamasında, “Aklımıza gelen başımıza geldi! Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Afganistan’dan getirdiğiniz 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirdiğiniz için Türk çocuklarını yerleştiremediniz! Herkese dost, Türk’e düşmansınız!” ifadelerini kullandı.

Yerleştirme sonuçlarının ardından yapılan bu açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. İnce’nin paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, birçok kullanıcı da üniversite kontenjanları ve yabancı öğrenci alımı konusunda yorumlarda bulundu.