İletişim Başkanlığı, son günlerde gündeme gelen “Türkiye’de makam araçları sayısı 130 bine dayandı” iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu belirtildi. Açıklamada, gerçek dışı haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasıyla makam araçları sayısına dair iddialar düzeltilmiş oldu; kamuoyuna, resmi verilerin esas alınması gerektiği hatırlatıldı.