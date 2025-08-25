Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen törene katıldı. Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde konuşan Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız eden ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şehitlerimizin emanetini yere düşürmeden, huzurun ve birlikteliğin hâkim olduğu aydınlık bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

"Ahlat, Kızıl Elma’nın anahtarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ın Türk milleti için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Bize kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlatan beldelerden biri de Ahlat’tır. Buradaki mezarlar ve eserler sadece kültür varlığı değil, bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir” ifadelerini kullandı.

"Birlik ruhuyla tarih yazdık"

Türk, Kürt ve Arapların tarih boyunca omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Malazgirt’teki zafer, Kudüs’ün kapılarının açılması, İstanbul’un fethi ve Çanakkale destanı bu ruhla kazanılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracak, kardeşliğimizi güçlendirecek ve büyük Türkiye’yi gelecek nesillere miras bırakacağız” diye konuştu.

"Son düzlükteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye de değinerek, “Çok bedeller ödedik ama hepsini aştık. Şimdi son düzlükteyiz. Biraz daha sabır ve gayretle, hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Kabine Ahlat’ta toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, tören sonrası Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise bugün saat 16.00’da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Geçen yıl da aynı dönemde kabine toplantısı Ahlat’ta yapılmış ve 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk kabine toplantısı gerçekleşmişti.