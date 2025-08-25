Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Zafer Kupası’nda 3. Lig ekipleri Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü ile Etimesgut Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 17.00’de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda futbolseverlere ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gençlik Parkı’ndaki TSYD Ankara Şubesi binasında düzenlenen basın toplantısına, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Çankayaspor Teknik Direktörü Gürkan Aslan ve Etimesgutspor Teknik Direktörü Aykan Atik katıldı.

“Zafer Kupası ile 3. Lig Takımlarına Destek Oluyoruz”

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, futbolseverleri maça davet ederek, “Bu yıl ilk kez 3. Lig takımlarımızın katıldığı bir turnuva organize ettik ve adını Zafer Kupası koyduk. Bu kupaya partnerlik yapmaktan mutluyuz” dedi.

“Fair Play Çerçevesinde Güzel Bir Maç Olacak”

Etimesgutspor Teknik Direktörü Aykan Atik, iki takımın centilmence bir maç çıkaracağına inandığını belirterek, “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Ankara’nın iki değerli kulübü sahaya çıkacak. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Lig Öncesi Önemli Bir Prova”

Astor Enerji Çankayaspor Teknik Direktörü Gürkan Aslan ise maçın kendileri için önemli bir hazırlık olacağını vurgulayarak, “Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Bu organizasyona emek veren TSYD Ankara Şubesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarın oynanacak karşılaşma, hem futbolseverler hem de takımlar için lig öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.