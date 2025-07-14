Manavgat Belediye Meclisi’nde bugün yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP’li Mehmet Çiçek, yeni belediye başkanvekili olarak seçildi. Çiçek, yapılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayları Hüseyin Öz (AK Parti) ve Mücahit Tatar’a (MHP) karşı zafer kazandı.

Seçim, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından oluşan siyasi krizin gölgesinde gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybeden CHP, yedek üyelerin meclise katılmasıyla yeniden üstünlük sağladı.

CHP’nin dört adayı Mehmet Çiçek, Mustafa Öztürk, Nazmi Gündüz ve Hüseyin Sırcan, seçimde yarıştı. CHP grubunun ortak adayı olarak öne çıkan Mehmet Çiçek, yapılan gizli oylamada başkanvekili olarak seçildi.